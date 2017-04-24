ذكرت صحيفة “ديلى ميرور” اليوم الاثنين ان اندونيو كونتى المدير الفنى لنادى تشيلسى متصدر الدورى الانجليزى وضع روميلو لوكاكو وفيرجيل فان دايك على رأس اولوياته فى موسم الانتقالات الصيفية القادم.

وأضافت الصحيفة ان لوكاكو مهاجم افيرتون وفان دايك مدافع ساوثهامبتون من المرجح ان تصل قيمتهما الى 120 مليون جنيه استرلينى ، غير ان المدرب الايطالى يحرص على تدعيم صفوف فريقه استعدادا لخوض منافسات دورى الابطال الاوروبى فى الموسم القادم.

يذكر أن البلوز يتصدر الدورى بفارق أربع نقاط عن توتنهام أقرب منافسيه كما صعد لنهائى الكاس بعد فوزه على السبيرز 4/2 أمس الاول السبت حيث يلاقى فريق ارسنال فى المباراة النهائية على استاد ويمبلى الشهر القادم.