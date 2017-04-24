تخطى مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الدور الأول للانتخابات الرئاسية ووصلوا إلى الدور الثاني من الانتخابات المقررة 7 مايو المقبل.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون حصل علي 23.7% من الأصوات، مقابل 21.7% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

أحدثت النتيجة صدى كبير في الوسط السياسي، فقد وصف عدد من المعلقين السياسيين، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بأنها تعيد رسم الخريطة السياسية في فرنسا.

وعلقت الصحفية المخضرمة، كريستين أوكرنت، في تعليقات لمحطة CNN الأمريكية، واصفة النتيجة بأنها زلزال سياسي في فرنسا وأوروبا، وأشارت إلى أن المرشح المستقل، ماكرون، الذي تقلد منصب وزير الاقتصاد سابقا، يعد إنجازا ملحوظا لأنه يمثل التفاؤل”.

ولم يقف الأمر على التعقيب فقط بل وصل للتوقعات “صنداى تليجراف” البريطانية، قالت إنه وفقا لعدة مؤسسات استطلاع أوروبية، فإن المرشح إيمانويل ماكرون، يتصدر استطلاعات الرأي بين الفرنسيين، في الجولة النهائية.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون سيهزم لوبان في الجولة الثانية، ومهما يكن الفائز في هذه الانتخابات، فإنها سجلت قطيعة مع المشهد الانتخابي الذي كانت الأحزاب الاشتراكية وأحزاب يمين الوسط تسيطر عليه.

وتتزعم لوبان المتشككين في جدوى البقاء في الاتحاد الأوروبي بالصيغة الحالية ومناهضة الهجرة لكنها حاولت التخفيف من لهجة حزبها، الجبهة الوطنية، تجاه بعض القضايا المطروحة، وحققت لوبان مكاسب انتخابية كبيرة في الانتخابات المحلية لعام 2015.

مغازلة العرب

أما “ماكرون” الذي تقلد منصب وزير الاقتصاد تحت رئاسة فرانسوا هولاند لكنه لم يكن ابدا نائبا في البرلمان، يعد من أكثر المرشحين مغازلة للعرب، لا سيما أثناء زيارته إلى الجزائر في 13 فبراير الماضي، بعد وصفه الاستعمار الفرنسي لها بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، وهو ما أثار الجدل داخل الأوساط الفرنسية.

وفى تصريحات لمجلة “لوبوان” Le Point في الأول من أكتوبر 2016، قال: “نعم في الجزائر حصل تعذيب، لكن قامت أيضًا دولة وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار، هناك عناصر حضارة وعناصر وحشية”.

أما في ما يتعلق بالموقف من الملف السوري، فقد دعا مرشح الوسط الفرنسي خلال زيارته بيروت في يناير الماضي إلى ضرورة تبنى ما أسماه “سياسة متوازنة”، حيال النظام السوري وفصائل المعارضة، رافضًا أن يكون تنحى الرئيس السوري بشار الأسد شرطًا مسبقًا لأي تقدم في الملف.

واعتبر ماكرون أن تيارات اليمين واليسار الفرنسي منذ بداية الأزمة السورية وقعت في خطأ وضع رحيل الأسد كشرط مسبق لاستمرار المفاوضات وحلحلة الأزمة، كذلك طالب بحل سياسي للأزمة من أجل عودة اللاجئين.

ومن المرجح أن يحظى ماكرون بدعم المؤسسة السياسية الفرنسية؛ إذ مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع دعا رئيس الوزراء برنارد كازينوف جميع الديمقراطييين إلى التصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية، حسب وكالة رويترز.

وفي أولى ردود الفعل الأوروبية، أعرب المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن تمنياتها بالفوز لماكرون وأشاد بموقفه المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وتلقى ماكرون التهاني من رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، ومن مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني.

وتلقت لوبان أيضا تهاني من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، كونستانتين كوساتشيف، الذي قال إن “مارين لوبان هي الأمل الوحيد في التغيير”.

بعيدا عن استطلاعات الرأي، الشعب أيضا له كلمة، فقد اشتبك عدد من المحتجين على نتائج انتخابات الرئاسة مع الشرطة الفرنسية، في منطقة أتلانتيك غرب البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، بعض المتظاهرين يشعلون النيران في الشوارع ويحملون يافطات مناهضة لمرشحين الرئاسة في فرنسا.

ونظرا لتعرض فرنسا لهجات إرهابية الفترة الأخيرة فلابد من معرفة آراء المرشحون حول موقفهم من الإرهاب، مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان قالت أن الإرهاب يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد، حيث سعت لاستعراض النقاش في الأسبوع الأخير ما قبل الانتخابات حول الهجرة إلى فرنسا، وتعهدت بتعليق الهجرة وحماية الناخبين من العولمة وتعزيز الأمن، وقالت لوبان لإذاعة “آر تيه إل”: “نحتاج لتقييم الأوضاع على مدار أسابيع، وفي الحقيقة فإن الهجرة ضخمة إلى بلدنا، وتدفقها ليس بالأمر الجيد”.

أما المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون، والذي بزغ نجمه بقوة في الحياة السياسية الفرنسية، بالرغم أنه لم ينتخب قط لأي منصب حكومي، قال إنه لن يتخذ أي خطوات جديدة فيما يتعلق بالإرهاب، واستبعد ما وصفه بالسياسات الرمزية، مثل سحب الجنسية الفرنسية من المتورطين في أعمال إرهابية من ذوي الجنسية المزدوجة حيث أعرب عن خشيته لتقسيم البلاد من خلال تلك السياسات، مضيفا أنه لن يقبل أن يوسم الناس بناء على دينهم أو معتقداتهم، بالإضافة إلى رفضه لأي تعصب على أسس دينية.

روح رياضية

ظهرت الروح الرياضية في الانتخابات الفرنسية بشكل ملحوظ ، مرشح اليمين المعتدل الفرنسي فرنسوا فيون بعدما أقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، واعتبر نفسه الشخص الوحيد المسئول عن هذه الهزيمة، أنصاره لتأييد ماكرون في الجولة الثانية.

وكذلك أقرّ مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون بالهزيمة ودعا مناصريه أيضا إلى التصويت لصالح ماكرون في جولة الإعادة.

أما لوبان التي تخطت الدور الأول من الانتخابات اعتبرت أن النتيجة تاريخية وقالت إنها تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة للدفاع عن الأمة الفرنسية.. عن وحدتها وأمنها وثقافتها ورخائها واستقلالها .

وتابعت قائلةً أن الشيء الأساسي على المحك في هذه الانتخابات هو العولمة المتوحشة التي تهدد حضارة فرنسا وحثت الناخبين على التخلص من قيود ما أسمته بالنخبة المتغرسطة .

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف يدعو كافة الديمقراطيين للتصويت لماكرون في الجولة الثانية.

نستخلص مما ذكر أعلاه أن كفة المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون راجحة حتى الآن أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان سيتنافسان في جولة الإعادة المنتظرة في يوم 7 مايو المقبل، لكن بالأخير الشعب هو من سيحسم الموقف من خلال الصندوق.