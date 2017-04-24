إسرائيل ترفض تسليم "هاكر" هدد قادة يهود أمريكيينالإثنين، 24 ابريل 2017 10:41 ص
أبلغت إسرائيل وزارة العدل الأمريكية بأنها ترفض طلبها بتسليم قرصان انترنت “هاكر” من مدينة أشكلون “عسقلان” بعد اتهامه بتهديد قادة في المنظمات اليهودية الأمريكية، وقال النيابة العامة الإسرائيلية إنها ستقدم لائحة اتهام ضد الشاب البالغ من العمر 18 عاما، اليوم الاثنين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزارة القضاء الإسرائيلية أبلغت وزارة العدل الأميركية برفضها تسليم الهاكر، رغم أن الأخيرة قالت إنه تم تقديم لائحتي اتهام ضده إلى محاكم أمريكية.
وفسرت النيابة العامة الإسرائيلية رفضها تسليم الهاكر بأنه ارتكب مخالفات في عشر دول مختلفة وأنه سيحاكم في إسرائيل لكن هذا التفسير لم يقنع الجانب الأمريكي الذي ما زال يطالب بتسلم الهاكر.
ويتوقع أن تشمل لائحة الاتهام الإسرائيلية ضد الهاكر، التي ستقدم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اتهامات بإجراء مئات المحادثات الهاتفية التي هدد من خلالها مؤسسات يهودية في أنحاء العالم.
وفي غضون ذلك، كُشف النقاب عن أن التحقيق مع الهاكر أظهر أنه ابتز تحت التهديد عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، بعد أن هاجم الهاكر في وسائل إعلام أمريكية وبعد عدم تجاوب السيناتور مع الهاكر، راح الأخير يشتري مخدرات عبر الانترنت ويرسلها إلى بيت السيناتور بهدف تجريمه.
وبدأت هذه القضية قبل ثلاث سنوات عندما أخذ الهاكر يتصل، كشخص مجهول، بمؤسسات يهودية في أنحاء العالم ويحذر من وجود قنابل في مقراتها وأماكن أخرى وفي عدة حالات تسبب بهبوط اضطراري لطائرات تابعة لشركتي “إل عال” الإسرائيلية و”دلتا” الأمريكية.
وأمكن اعتقال الهاكر في أعقاب تحقيقات أجرتها الشرطة الإسرائيلية وFBI الأمريكي كذلك اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والد الهاكر الذي نفى معرفته بمخالفات ابنه وأطلق سراحه، وادعى الأب أن ابنه يعاني من التوحد.
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