بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد تحرير سيناء، معربا خلالها عن تهنئته وتمنياته بدوام التوفيق لمصر، ودعم مسيرة التنمية والعطاء في كافة أرجائها.

وقال البنا، في برقيته إنه بالأصالة عن نفسه وكافة العاملين بالقطاع الزراعي في مصر، يتقدمون بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المناسبة .. لافتا إلى أن تلك الذكرى الغالية تعد تتويجا عظيما لتضحيات وبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، والمعارك التي خاضتها للحفاظ على تراب وطننا الغالي، بكل كرامة وشرف وعزة نفس.

وأعرب وزير الزراعة عن أمنياته والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، للرئيس بأن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وسداد الخطى بما فيه الخير للبلاد.​