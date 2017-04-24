طالب محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، عواجيز مصر بأن يعطوها للشباب وذلك تعليقا على اكتساح مرشح حركة إلى ا?مام “إيمانويل ماكرون” في استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته مارين لوبان، مرشحة “الجبهة الوطنية” في اقتراع 7 مايو المقبل.

وقال”فرحات”، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ماكرون رئيس فرنسا القادم من مواليد 1977.. يا عواجيز مصر أعطوا مصر لشبابها فقد ولى زمانكم” .

كان أول استطلاع للرأي للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية قد أظهر أن مرشح حركة إلى امام إيمانويل ماكرون سيكتسح مارين لوبان، مرشحة “الجبهة الوطنية” في اقتراع 7 مايو المقبل.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة “إبسوس” للأبحاث، أن ماكرون سيحصل في الجولة الثانية على 62% من أصوات الناخبين مقابل 38% للوبان بعد فرز 28 مليون صوت من أصل نحو 47 مليونا.