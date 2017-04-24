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بروتوكول بين الإنتاج الحربي و"فيوتك" في مجال إضاءة الشوارع‎
وزارة الانتاج الحربي

بروتوكول بين الإنتاج الحربي و"فيوتك" في مجال إضاءة الشوارع‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:39 ص
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كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة “فيوتك” في مجال إضاءة الشوارع والأبحاث والتطوير لصناعة الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية.

وأوضح المهندس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المشترك بين هيئة الإنتاج الحربي وغرفة الصناعات الهندسية.

وأوضح أن توقيع البروتوكول تم بحضور نائب رئيس الهيئة اللواء حسن عبد المجيد، ووقع البروتوكول اللواء مهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ممثلا عن الهيئة، ومحمد هلال ممثلا عن الشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة “فيوتك”.

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