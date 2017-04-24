يبدو أن مفاجأة كبيرة ستحدث فيما يتعلق بمساعد مدرب منتخب الجزائر لوكاس ألكاريز ، فقد صرح عبود صالح باي المستشار في الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، بأن المدرب جمال بلماضي دخل بقوة قائمة المرشحين لتولي منصب مساعد ألكاريز .

ويقود بلماضي حاليا فريق لخويا القطري، ولكن رحيله عن النادي بات مرتقبا ، خاصة وأنه سيتم دمج فريقي لخويا والجيش وتكوين فريق الدحيل .

يشار إلى أن عدة أسماء مرشحة للانضمام للجهاز الفني للخضر ، من بينها منير زغدود و جمال مناد و عنتر يحيى، ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الجزائري قريبا اسم مساعد ألكاريز .