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هل ستحدث مفاجأة كبيرة بشأن مساعد مدرب منتخب الجزائر
منتخب الجزائر الأولمبي

هل ستحدث مفاجأة كبيرة بشأن مساعد مدرب منتخب الجزائر

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:32 ص
أ ش أ

يبدو أن مفاجأة كبيرة ستحدث فيما يتعلق بمساعد مدرب منتخب الجزائر لوكاس ألكاريز ، فقد صرح عبود صالح باي المستشار في الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، بأن المدرب جمال بلماضي دخل بقوة قائمة المرشحين لتولي منصب مساعد ألكاريز .

ويقود بلماضي حاليا فريق لخويا القطري، ولكن رحيله عن النادي بات مرتقبا ، خاصة وأنه سيتم دمج فريقي لخويا والجيش وتكوين فريق الدحيل .

يشار إلى أن عدة أسماء مرشحة للانضمام للجهاز الفني للخضر ، من بينها منير زغدود و جمال مناد و عنتر يحيى، ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الجزائري قريبا اسم مساعد ألكاريز .

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