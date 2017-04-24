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إصابة 9 أشخاص في مظاهرة احتجاجية على فوز ماكرون ولوبان
الشرطة الفرنسية

إصابة 9 أشخاص في مظاهرة احتجاجية على فوز ماكرون ولوبان

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:29 ص
أ ش أ

أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة 6 من أفرادها و3 محتجين في مظاهرة دعت إليها حركات مناهضة للفاشية والرأسمالية بباريس اعتراضا على فوز مرشحي الوسط ايمانويل ماكرون واليمين المتطرف مارين لوبن في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الشرطة في بيان انها احتجزت 29 شخصا رهن التحقيق وأن 143 شخصا تم توقيفهم خلال اعمال الشغب التي اندلعت بساحة “الباستيل” بباريس وذلك عقب اعلان النتائج الأولية للدور الاول للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وألقى محتجون ملثمون يرتدون ملابس سوداء على هامش المظاهرة التي نظمت الليلة الماضية المئات مقذوفات على الشرطة من بينها زجاجات وألعاب نارية مما اسفر عن احتراق عدد من السيارات وتدمير وجهات بعض المتاجر.

وقد شهدت عدة مدن فرنسية أعمال شغب مماثلة شارك فيها نحو 2000 شخص وهي ليون و بوردو وجرونوبل وروان وتولوز ورين ونانت.

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