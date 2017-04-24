قال تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الاثنين إن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم على يد قوات الأمن الأفغانية مستشر على نطاق واسع مثلما كان في السابق وذلك رغم تعهدات الرئيس أشرف عبد الغني وقوانين جديدة سنتها الحكومة.

وقدم ما لا يقل عن 39 بالمئة من المحتجزين الذين التقى بهم محققو الأمم المتحدة “روايات موثوق بها” عن تعرضهم للتعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة على يد رجال الشرطة أو المخابرات أو الجيش خلال فترة احتجازهم.

ويقارن هذا مع نسبة 35 في المئة من المحتجزين الذين أبلغوا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في آخر تقرير أصدرته الأمم المتحدة بهذا الشأن عام 2015.

وردا على هذه المزاعم في الماضي قالت الحكومة الأفغانية أن بعض المشكلات ربما نجمت عن تصرفات فردية لكن نفت أن يكون التعذيب سياسة وطنية.

وقالت الحكومة في بيان “حكومة أفغانستان ملتزمة بالقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.”

ويأتي تقرير الأمم المتحدة فيما يستعد مسؤولون أفغان كبار للمثول أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف هذا الأسبوع لمراجعة سجل أفغانستان في تنفيذ قوانين مكافحة التعذيب.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مراجعة منفصلة عن التعذيب في أفغانستان.