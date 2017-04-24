أفادت تقارير إعلامية بأن الفرنسى رولان بلان قد يعود للتدريب فى الموسم القادم عبر بوابة نادى روما الإيطالى.

ومن المرجح أن يرحل لوسيانو اسباليتى عن تدريب ذئاب العاصمة الإيطالية مع نهاية الموسم الحالى، فيما ترددت العديد من الأسماء المرشحة لتولى مسئولية الفريق، من بينها يوناى ايمرى وايزيبيو دى فرانسيسكو.

وأشار جان بيير بيرنيس وكيل أعمال بلان المدرب السابق لباريس سان جيرمان - فى تصريحات لمحطة كانال بلاس - إلي احتمال تولى المدرب الفرنسى تدريب روما، قائلا “إن لوران كان فى حاجة للحصول على عام عطلة، لكنه الآن أصبح مستعدا لتولى المسئولية مجددا، موضحا أنه تلقى العديد من العروض من أندية واتحادات خلال هذا العام”.

يذكر أن رولان بلان قاد نادى العاصمة الفرنسية للفوز بلقب الدورى ثلاث مرات خلال الفترة من 2013 حتى 2016، كما قاد بوردو للفوز باللقب موسم 2008 - 2009.