في الذكرى الـ 50 لاحتلال القدس.. احتفالات إسرائيلية واسعةالإثنين، 24 ابريل 2017 10:16 ص
تُنظم في إسرائيل، هذا العام احتفالات على مستوى واسع بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال الجزء الشّرقي من مدينة القدس، في يونيو 1967، وهو ما يعرف عربيّا بذكرى “النكسة”.
وافتتحت سلسلة الاحتفالات هذه رسمياً في 27 ديسمبر 2016 داخل الموقع الاستيطاني المسمى “مدينة داود” في سلوان (حي عربي بالقدس)، واعتبر ذلك أولى الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخمسين لاحتلال القدس.
وقد تخلل الحفل حينها إعلان وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف عن الانتهاء من الحفريات الإسرائيلية للكشف عن النفق، الذي يعتقد أنه كان يصل بين شمالي سلوان والمسجد الأقصى، في فترة حكم النبي داود، وذلك على حد زعم الرواية الإسرائيلية.
وستبلغ الاحتفالات ذروتها يوم 24 مايو 2017، والذي يصادف ما يُعرف إسرائيلياً بـ”يوم القدس”.
وكانت لسلسلة الاحتفالات هذه بوادر العام الماضي، على مستوى طلاب المدارس الإسرائيلية، فقد أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت في فبراير 2016، أن العام الدراسي 2016\2017 سيكون “عام الاحتفال بتوحيد القدس”.
وقال في ذلك الوقت:” من القدس بدأ تاريخنا، ومنها نستقي قوّتنا، خاصّة في الأيام الصعبة”.
ويشمل العام الدراسي الإسرائيلي، وفقاً لهذه الخطة زيادة وتكثيف الحصص الدراسية المخصصة للحديث عن تاريخ القدس وجغرافيتها وإرثها من وجهة النظر الإسرائيلية، وذلك بدءاً من الصفوف الابتدائية حتى الثانوية.
ولأجل ذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وعدد من المؤسسات الثقافية والتربوية الإسرائيلية، كراسات وبرامج تدريسية مقترحة للمعلمين لتمريرها للطلاب تحت شعار “توحيد القدس”.
ليس هذا فحسب، بل أطلقت الوزارة موقعاً إلكترونياً متخصصاً جمعت فيه كلّ الأدوات والمواد التعليمية اللازمة لمساندة المعلمين ومساعدتهم في تحقيق هدف تثقيف الطلاب حول القدس، من وجهة نظر إسرائيلية.
إضافة إلى ذلك، يقع ضمن هذه الخطة زيادة عدد طلاب المدارس الإسرائيليين الذين يصلون في رحلات مدرسية إلى القدس.
أما البلدية الإسرائيلية في القدس، فقد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري بأنها سترفع في شوارع المدينة المختلفة أكثر من 10 آلاف علم، وذلك 3 أضعاف ما كانت ترفعه عادة في مثل هذه المناسبات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، سترفع أعلام إسرائيلية ضخمة على مختلف مداخل المدينة، وفي الطرق الرئيسية.
كما أن مختلف النشاطات والفعاليات العامة التي تنظمها السلطات الإسرائيلية، هذا العام اتخذت من الذكرى الخمسين لاحتلال القدس شعاراً لها.
وعلى سبيل المثال، نظمت البلدية الإسرائيلية “ماراثون القدس”، الشهر الماضي تحت شعار “الاحتفالات الخمسين بتوحيد القدس”.
كما نظمت عددا من المؤتمرات العالمية والمحلية التي عقدت تحت نفس الشعار، مثل “مؤتمر الحاخامات العالمي”، وغيره.
وأمام الاجتماع الحكومي الأسبوعي، مطلع الشهر الماضي، عرضت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، وهي الوزيرة المسؤولة عن مختلف الاحتفالات، الشّعار الذي أشرفت وزارتها على تصميمه ليكون الشّعار الرسميّ للاحتفالات بمرور خمسين عاماً على احتلال شرقي القدس.
ويتألف الشعار من الرقمين خمسة وصفر بحجم كبير.
وقد رُسم الرقم خمسة على شكل أسد، والأسد هو شعار البلدية الإسرائيلية، وبجانب الأسد تظهر أوتار جيتار، وهي ترمز إلى النبي داود عليه السلام، وفقاً للرؤية اليهودية.
أما الرقم صفر، قد رسمت بداخله أسوار البلدة القديمة للقدس، وعلم إسرائيل.
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