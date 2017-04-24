مفاجأة جديدة لصالح "لوبان" بعد فرز 20 مليون صوتالإثنين، 24 ابريل 2017 10:14 ص
في مفاجأة جديدة تغيرت نتائج الانتخابات الفرنسية، حيث تحصلت مرشحة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان على 24.38% من الأصوات، فيما حصل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، على 22.2 %، بعد فرز 20 مليون صوت.
وكانت النتائج الأولية قد أفادت أن إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية، تحصل على 23.7%، فيما تحصلت مرشحة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان على 21.7% من الأصوات.
وفي وقت سابق قالت مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية (يمين متطرف)، مارين لوبان بعد ظهور النتائج الأولية التي احتلت فيها المرتبة الثانية، قالت إن الوقت حان لتحرير الشعب الفرنسي من النخبة السياسية الحالية.
وحسب “روسيا اليوم” أضافت مرشحة اليمين المتطرف، أنه على الفرنسيين اغتنام هذه الفرصة التاريخية، مؤكدة أن هذه النتيجة ستمكن من الدفاع عن الوطنية والدولة.
هذا ودعت مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسيين إلى الانضمام إلى مشروع حزبها الذي سيأتي بالبديل لفرنسا.
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