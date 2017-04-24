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الإثنين 24 ابريل 2017 10:54 صباحاً
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إعلامية تكشف تعرضها الى 150 حالة تحرش خلال وقوفها بالشارع 
دعاء صلاح

إعلامية تكشف تعرضها الى 150 حالة تحرش خلال وقوفها بالشارع 

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:37 ص

قالت المذيعة دعاء صلاح، إنها تعرضت الى 150 حالة تحرش، خلال ساعتين فقط، مشيرة إلى أن ذلك حدث خلال وقوفها بالشارع؛ لمعرفة حقيقة التحرش بالفتيات بالشوارع. 

وأضافت خلال برنامجها «مع دودي»، المذاع على قناة «النهار»: إن الرجال في مصر لا ينظرون للمرأة نظرة عادية.

ووضعت دعاء صلاح لحية على نصف وجهها، وتساءلت: «هو لازم أبقى كده راجل عشان أبقى قوية ونتعامل عادي». 

وكانت دعاء صلاح أثارت الجدل في فترة سابقة بعدما ظهرت في إحدى حلقات برنامجها “دودي شو” و بإطلالتها من داخل حوض الاستحمام وهي مغطاة بالصابون .

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