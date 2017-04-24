هاجم زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في ظهور جديد الأحد، كلا من السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل، مقدما أسبابا للعداء الأمريكي تجاه إيران.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل حسين بدر الحوثي، إن “أمريكا تحرك النظامين السعودي والإماراتي والجماعات التابعة لها كالتكفيريين”.

وأضاف أن “أمريكا ومعها إسرائيل تسعى لأن تكون المعنية الوحيدة بأمور اليمن والعراق وسوريا وسائر المناطق”، مضيفا أن “الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة ارتكزت على محور التطويع من أجل السيطرة على ثروات وإرادة الأمة”.

وحول عداء أمريكا لإيران قال الحوثي “إن محاربة أمريكا وحلفائها لإيران ليست لأنها شيعية وإنما لأنها مستقلة وحرة، موضحا أن أمريكا وحلفاءها يعتبرون أن إيران ارتكبت خطأ فادحا عندما نجحت في تحقيق حريتها”.

وقال: “إن القوى الحرة في المنطقة من اليمن إلى سوريا ولبنان والعراق تعتبر مارقة من المنظور الأمريكي، ويعتبر التعاطف فيما بين المظلومين في هذه الدول جريمة وعمالة”.

وركز الحوثي هجومه على الإمارات وقال “إن الإماراتي أعجز من أن يكون له دور إقليمي لولا الضوء الأمريكي، والإماراتي لا يحمي قصوره بنفسه، موضحا أن من جاء بالإماراتي إلى سقطرى، وهي ليست جبهة عسكرية سوى أن هناك أطماع سيطرة لصالح أمريكا”.

وفي الشأن الداخلي حذر الحوثي حزب المؤتمر الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح من التراخي في حمل مسؤولية التصدي “للعدوان”.