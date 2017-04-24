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مرتضى منصور عن حديقة حازم إمام: مش عايز أبطال من ورق.. فيديو
مرتضى منصور

مرتضى منصور عن حديقة حازم إمام: مش عايز أبطال من ورق.. فيديو

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:12 ص
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه فوجئ أن الإعلامي مدحت شلبي يذيع خبرا كاذبا على برنامجه، أن حازم إمام لاعب الزمالك السابق، له حديقة داخل نادي الزمالك باسمه، مؤكدا أن هذه الحديقة باسم الكابتن حمادة إمام لاعب الزمالك السابق.

ونفى “منصور” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه “مع شوبير” المذاع على فضائية “صدى البلد”،  وجود حديقة باسم حازم إمام في النادي قائلا: “أنا مش عايز أبطال من ورق”، وأنا أتحدى الجميع أن يثبت أحد أنه توجد حديقة باسم حازم.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن أيمن يونس عندما سئل عن رئيس نادي الزمالك، قال “انا متعاملش مع بلطجي” ، مضيفا أن ما يحدث الآن مع الزمالك أزمة لابد من وقوف الجميع معه.



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