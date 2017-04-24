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ترامب: لقاء السيسي ضمن إنجازاتي في أول 100 يوم
ترامب والسيسي ‎

ترامب: لقاء السيسي ضمن إنجازاتي في أول 100 يوم

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:10 ص
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن لقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أحد الإنجازات التي حققها في أول 100 يوم من توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تصريحات لوكالة “أسوشيتدبرس” في مقابلة أجريت الجمعة الماضي ونشرت أمس الأحد: “أعتقد أنني أقمت علاقات مذهلة ستستخدم في السنوات الأربع أو الثماني، مهما كانت الفترة الزمنية التي سأمكث فيها”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيحصل على تقييم جيد بسبب إقامته علاقات كبيرة مع الدول، مشيرا إلى أنه لم يبرم اتفاقا مع الرئيس السيسي للإفراج عن الناشطة آية حجازى.

وتابع ترامب أن من ضمن الإنجازات التي تحسب له، علاقاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينج.

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