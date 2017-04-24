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الإثنين 24 ابريل 2017 10:57 صباحاً
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زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات
ازدحام المترو

زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:09 ص
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شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” .

وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى لتأخر حركة سير القطارات.


وكانت عربات أحد قطارات المترو سقطت الليلة الماضية من القضبان في محطة طرة البلد نتيجة الاحتكاك الجانبي مع قطار آخر.

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