شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” .

وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى لتأخر حركة سير القطارات.



وكانت عربات أحد قطارات المترو سقطت الليلة الماضية من القضبان في محطة طرة البلد نتيجة الاحتكاك الجانبي مع قطار آخر.