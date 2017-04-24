سيطر تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الإثنين، على أجزاء من الطريق الدولي السريع شرق الرطبة، غربي محافظة الأنبار، غربي العراق، ويربط بين بغداد وعمّان، بحسب مصدر أمني.

وأوضح أحمد الدليمي، النقيب في شرطة الأنبار أن “داعش، سيطر على أجزاء من الطريق الدولي السريع في منطقة الكيلو 80 شرق مدينة الرطبة (310 كلم غرب الرمادي مركز الأنبار)”، وفق الأناضول.

وأضاف الدليمي، أن “التنظيم قام بتفخيخ الجزء الذي سيطر عليه بالعبوات الناسفة والألغام شديدة الانفجار”.

ولفتأن “الرطبة تسيطر عليها القوات الأمنية والعشائر بشكل كامل حتى الآن”.

يذكر أن “داعش” شن هجوما عنيفاً، أمس الأحد، على قافلة عسكرية شرق الرطبة، أسفر عن مقتل 10 أفراد من القوات العراقية، وإصابة 20 آخرين من تلك القوات وفقدان 3 جنود.

وجاء الهجوم عقب إعلان قيادة عمليات الجزيرة (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، في الأنبار، أمس، عن مقتل 21 عنصراً من التنظيم في قصف جوي استهدف بلدة راوه (320 كلم غرب الرمادي )، التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2014.

وانطلقت، الخميس الماضي، عملية عسكرية لتحرير مناطق غربي الأنبار من سيطرة “داعش” بدعم من التحالف الدولي.