هالة السعيد: مهمة الإصلاح الإداري مسئولية مشتركة لكل الجهاتالإثنين، 24 ابريل 2017 10:12 ص
عقدت لجنة الاصلاح الاداري بتشكيلها الجديد أول اجتماعتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أن مهمة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هي مسئولية مشتركة للجميع.
وأكدت على إن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الاصلاح الاداري، مؤكدة في الوقت ذاته على أن عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري رؤية الإصلاح الإداري في مصر والتي تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية. كما أشار إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.
من جهتهم أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحارو الاصلاح الاداري. وتضم اللجنة الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط. وشارك في الاجتماع الاول للجنة العديد من الخبراء وهم الدكتور طارق حاتم، الاستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف، استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، استاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
لهذا السبب.. ترامب اشترى 3643 اسم نطاق على الإنترنت
قالت وكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء، إنه بعد تحقيق أجرته شبكة”سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام خلال السنوات الـ20 الأخيرة ...Mon, 24 Apr 2017 07:33:17 GMT
-
"التعليم" تحدد 29 أبريل كموعد لتنظيم حفل ختام الأنشطة لطلاب المدارس
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسى الحالى 29 من أبريل الجارى باتحاد الطلاب بالعجوزة بحضور قيادات الوزارة ...Mon, 24 Apr 2017 06:23:26 GMT
-
الجزائر ترفض اتهامات المغرب بشأن الرعايا السوريين وتصفها بالـ"خطيرة"
أبلغت الجزائر الأحد، سفير المغرب لديها، رفضها القاطع لاتهامات السلطات المغربية، التي تحملها مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول الأراضي المغربية بطريقة غير ...Mon, 24 Apr 2017 05:38:02 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن "كفر الشاويش" فى الشرقية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية كفر الشاويش التابعة لمركز فاقوس، دون حدوث إصابات بشرية. تلقى اللواء رضا ...Mon, 24 Apr 2017 06:39:29 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT