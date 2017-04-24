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مرض نادر يحول طفل سعودي إلى هيكل عظمي - شاهد
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مرض نادر يحول طفل سعودي إلى هيكل عظمي - شاهد

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:07 ص
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تحول طفل في منطقة  عسير بالمملكة العربية السعودية  إلى أشبه ما يكون بهيكل عظمي بسبب اصابته بمرض نادر فلم يتبقى من جسده الهزيل سوى الجلد والعظم  وذلك وفقا لصحيفة “سبق” السعودية .

وقد أعلنت أسرة الطفل سعيد مسفر القحطاني البالغ من العمر عام، أنه وُلد وهو يعاني من حالة مرضية غريبة، تتمثل في عدم تقبله أي غذاء، سواء السوائل أو غيرها، بما فيها الحليب (المصدر الرئيس لتغذية أي طفل). موضحة أنه يتقيأ بمجرد ابتلاعه أي الشيء.
وأشارت إلى أن تشخيص المختصين أكد وجود اتساع في عنق المعدة ، وتم إجراء عملية التفاف جزئي لعنق المعدة، ولكن لا فائدة؛ ما دفع الأطباء إلى إجراء فتحة في البطن، حتى يتمكنوا من خلالها من تزويده بالغذاء وقد ناشدت أسرته وزارة الصحة السعودية من اجل التدخل لعلاجه .

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