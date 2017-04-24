أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الاثنين وفاة مواطنين وإصابة 18 أخرين في حادث انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسكندرية بالكيلو 22 اتجاه القاهرة، محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب10 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 7 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفى وادي النطرون المركزي .. لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، وأكد توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.