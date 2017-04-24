تسعى إسرائيل إلى ربط شبكة قطاراتها للشحن مع الأردن والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يؤثر اقتصاديا على قناة السويس.

قدم وزير النقل الإسرائيلي هذه الفكرة إلى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط الشهر الماضي.

وبموجب الاقتراح الإسرائيلي يمكن نقل السلع بواسطة السكك الحديدية من ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط عبر الأردن إلى ميناء الدمام السعودي على الخليج، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وامتنع الوزير يسرائيل كاتس في مؤتمر صحفي عن قول ما إذا كانت دول عربية وافقت على المشاركة في مبادرته.

وقال كاتس للصحفيين إن جيسون جرينبلات مبعوث ترامب عبر عن حماسه للخطة حين قُدمت له خلال جولة إقليمية.

وأضاف: “بدأت العمل بالفعل... أنا على اتصال مع مسئولين كبار للغاية في الإدارة الأمريكية”.

مضيفا أنه لا يعتقد أن خط السكك الحديدية سيقلص على نحو ملموس حجم حركة التجارة عبر قناة السويس المصرية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

وأوضح أن خطته ستمنح الفلسطينيين قدرة أكبر على تصدير السلع من الضفة الغربية المحتلة إلى العالم العربي.

ويقول الفلسطينيون إن سيطرة إسرائيل على الحدود تحد من إمكاناتهم التجارية.

وفي إيجاز لخطة شبكة السكك الحديدية قال كاتس إن ربط إسرائيل وشمالي الضفة الغربية بالقرب من معبر نهر الأردن مع الأردن لا يتطلب سوى وصلة سكك حديدية قصيرة.

وقال “ربط الفلسطينيين بنظام للسكك الحديدية سيعطي المنطقة بكاملها دفعة اقتصادية”.