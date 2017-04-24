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صديقة آية حجازي: "أمريكا جابتلك حقك"
ايه حجازي ‎

صديقة آية حجازي: "أمريكا جابتلك حقك"

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:03 ص

علقت زينب رمضان، المتهمة في قضية جمعية بلادي على سفر الناشطة السياسية آية حجازي، الى الولايات المتحدة الأمريكية ، قائلة: «ياريت مترجعيش مصر تاني؛ لأن أمريكا جابتلك حقك وأم الدنيا لم تعطينا حقنا».

ومن جانبه، رد الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، على صديقة آية حجازي قائلا: «مينفعش نقزم في الدولة بهذه الطريقة، وليه بنرخص مصر بهذا الشكل».

وقالت زينب رمضان: «دي مواطنة تحمل الجنسية الأمريكية وأمريكا تحمي مواطنيها جدًا تحت أي سماء وأي لواء، وخروج آية صفقة وياريت مترجعش تاني، ومصر رخصتنا».

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في 16 أبريل الجاري، ببراءة الناشطة «آية حجازي»، و7 آخرين من اتهامهم بالاتجار في البشر.



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