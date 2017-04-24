تم تنصيب السلطان محمد الخامس، ملكًا لماليزيا، اليوم الاثنين في مراسم رسمية شهدت ارتداء ملابس “الملايو” الملكية في القصر الوطني في البلاد.

وتمثل هذه المراسم البداية الرسمية لفترة حكم الملك الـ15 للبلاد، وذلك عقب تتويجه في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة “برناما” الماليزية للأنباء، أن من بين الذين حضروا المراسم رئيس الوزراء نجيب رزاق، وزوجته روسماه منصور ونائب رئيس الوزراء زاهيد حميدي وولي عهد بروناي، وألقى السلطان (47 عامًا) خطابًا حث فيه الماليزيين على إظهار الوحدة والتسامح.

ونقلت وكالة “برناما” عن الملك الجديد القول: “أتمنى أن يستمر الماليزيون في الاتحاد وتبني توجه الأخذ والعطاء في تحمل مسئولية دولة ذات سيادة، لأن هذه هي سماتنا الفريدة التي تعد مصدر قوتنا”.

ويشار إلى أن ماليزيا تتبنى نوعًا فريدًا من نظام الملكية الدستورية، يتضمن ملوكا منتخبين يتم تغييرهم كل 5 أعوام.