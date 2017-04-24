قالت وكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء، إنه بعد تحقيق أجرته شبكة”سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام خلال السنوات الـ20 الأخيرة بشراء 3643 اسم نطاق على الإنترنت وذلك لتجنب السخرية من شخصه بشكل رئيسي.

وكشف تحقيق الشبكة الأمريكية، عن استحواذ الرئيس الأمريكي عبر أداة “DomainTools”، ونقله كافة مواقع الإنترنت وأسماء النطاقات التي تتضمن اسمه ولقبه الخاص إلى ملكيته، وحتى كل تلك الصيغ المحتملة والتي قد تسمح للآخرين من منتقديه بإنشاء منصات للانتقاد والسخرية منه وإحراجه.

ومن بين أسماء النطاقات نجد ما هو جدي مثل (DonaldjTrump.com) وهو أول موقع إلكتروني قام بشراءه سنة 1997، وأيضاً (TrumpOrganization.com) الذي دشنه سنة 1999، والذي يقود متصفح الإنترنت اليوم إلى موقع (Trump.com)، إلا أن أسماء النطاقات الأخرى التي استحوذ عليها ترامب تبدو مفاجئة بعض الشيء، حيث أشارت “سي.إن.إن” على سبيل المثال إلى (ChicagoTRumpLimo.com) والذي يفتح لنا موقع ثياب مهترئة وهو (Proud2bDeplorable) أي “فخور لأني في حالة يرثى لها”.

من جانبه، أوضح موقع “إر.تي.إل” الفرنسي، أن الهدف الرئيسي للرئيس ترامب كان استباق انتقادات أولئك الذين كانوا يريدون تشويه سمعته وصورته، ولذلك عمد للاستحواذ على موقع (TrumpFraud.com) أي “ترامب المحتال” ، ونطاق (TrumpScam.com) أي “ترامب الغشاش”، كما أنه أخذ موقع (ImBeingSuedByTheDonald.com) الذي يدل على أن “ترامب يلاحقني في القضاء”

وقالت “سي.إن.إن” إن غالبية المواقع التي وضع ترامب يده عليها تقود المتصفح نحو صفحات إنترنت فارغة أو إلى أحد المواقع الرسمية الخاصة به كرئيس حالي للبلاد.