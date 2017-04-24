انفعل خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مهاجمى الحجاب، قائلا: “التقدم العلمى ملهوش علاقة بغطاء الشعر يا سادة يا متعلمين”.

واستشهد الجندى، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، بقصة طريفة، عن رجل انتقد شيخا يعلم الناس القرآن، وقال له انت بتعلم الناس الطهارة والأمريكان طلعوا القمر، فرد عليه الشيخ، والله إحنا والأمريكان أجدع منك، أنت ولا عارف تتعلم الطهارة ولا طلعت القمر”.

ونوه الجندى، إلى أن هناك طابور خامس يشكك فى الدين، مشددا أنهم لا يستطيعون طالما شيوخ الأزهر يفقون لهم بالمرصاد.