 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 09:15 صباحاً
روابط سريعة
خالد الجندى: "الحجاب لن يعطلنا عن معرفة سر النووي والتكنولوجيا‎"
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندى: "الحجاب لن يعطلنا عن معرفة سر النووي والتكنولوجيا‎"

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:15 ص

انفعل خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مهاجمى الحجاب، قائلا: “التقدم العلمى ملهوش علاقة بغطاء الشعر يا سادة يا متعلمين”.

واستشهد الجندى، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، بقصة طريفة، عن رجل انتقد شيخا يعلم الناس القرآن، وقال له انت بتعلم الناس الطهارة والأمريكان طلعوا القمر، فرد عليه الشيخ، والله إحنا والأمريكان أجدع منك، أنت ولا عارف تتعلم الطهارة ولا طلعت القمر”.

ونوه الجندى، إلى أن هناك طابور خامس يشكك فى الدين، مشددا أنهم لا يستطيعون طالما شيوخ الأزهر يفقون لهم بالمرصاد.



رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3