أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية النتائج الرسمية للجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الاحد في البلاد وأظهرت تأهل المرشحين ايمانويل ماكرون “وسط” ومارين لوبن “اليمين المتطرف” للدور الثاني المقرر يوم 7 مايو المقبل.

وذكرت الداخلية الفرنسية في بيان اليوم الاثنين ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى من الاقتراع بلغت %78.69 في مقابل %80.42 خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012.

ووفقا للنتائج ، حصل ايمانويل ماكرون حركة “الى الامام” (وسط) (%‏23.75)، ومارين لوبن (الجبهة الوطنية) (اليمين المتطرف) (%21.53) ، وﻓرانسوا فيون: (الجمهوريون) (يمين) (%19.91)، جون لوك ميلونشون: (فرنسا الأبية) (اليسار المتطرف) (%19.64)، بنوا هامون (الحزب الاشتراكي) (يسار) (%6.35)، نيكولا دوبان-إنيان (إنهضي فرنسا) (يمين) (%4.75)، وجون لاسال (%1.22)، وفيليب بوتو (الحزب الجديد المناهض للرأسمالية) (%1.10)، وﻓرانسوا أسيلينو: (الاتحاد الشعبي الجمهوري) (%0.92)، وناتالي أرتو: (النضال العمالي) (%0.65)، وجاك شوميناد (التضامن والتقادم) (%0.18).