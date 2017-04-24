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أحمد شوبير يَعِد "أبو ريدة" بالمساندة بـ"شرط"
احمد شوبير

أحمد شوبير يَعِد "أبو ريدة" بالمساندة بـ"شرط"

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:08 ص
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أكد الإعلامى أحمد شوبير أن لديه استعداد كامل لمساندة هانى أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في الفترة المقبلة، مطالبا اياه بالتدقيق في اختيار قائمة متجانسة لقيادة الكرة المصرية مستقبلًا.

وتابع “شوبير” خلال برنامجه “مع شوبير” والذى يذاع على فضائية “صدى البلد” أن اجتماعات اتحاد الكرة لابد وأن تعقد فى مقره بالجزيرة وليس فى المنازل، مشيرا إلى أن الانتخابات الجديدة في الجبلاية قد تكون أنسب بعد لقائي أوغندا في تصفيات المونديال.

وأضاف “شوبير” أن ما حدث في اتحاد الكرة في الشهور الماضية يُدرّس في علم سوء الإدارة، متسائلا هل يُعقل أن يسجل عضو مجلس إدارة مكالمة لزميل له من أجل إحراجه؟.

وأوضح “شوبير” أن العلاقة بين أعضاء مجلس الجبلاية وصلت لحالة غير مسبوقة من التدني.

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