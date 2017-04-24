نجحت كوريا الجنوبية في تطوير نظام يرصد مصادر إطلاق نيران المدفعية في حال أطلقت كوريا الشمالية المدفعية ضدها، ويوفر، ويرسل المعلومات تلقائيا إلى وحدة المدفعية.

ويمكن النظام وحدة المدفعية شن هجومها تقريبا في الواقع الحقيقي على مصادر الاستفزاز للجيش الكوري الشمالي، حيث تفوق النظام الجديد على رادار آرثر - كي الذي طورته السويد والنرويج لتصديره إلى كوريا الجنوبية.

ويوفر رادار آرثر -كي مدى كشف يقترب من 40 كم، غير أن النظام الجديد يوفر مدى كشف يتجاوز 60 كم، ويمكن تشغيل النظام الجديد 8 ساعات.