بوروشينكو يبحث مع تيلرسون نشر قوة لحفظ السلام في دونباسالإثنين، 24 ابريل 2017 08:59 ص
عرض الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي، أمس الأحد، العودة إلى فكرة نشر قوة دولية في منطقة دونباس الخارجة عن سيطرة كييف.
وأعرب بوروشينكو لتيلرسون عن تعازيه لمقتل مواطن أمريكي، من بعثة المراقبين التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في منطقة النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا ، في منطقة دونباس.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأوكرانية أن بوروشينكو دان “جميع أشكال عرقلة” عمل البعثة من قبل “المسلحين”، كما أنه عرض على تيلرسون “تفعيل النظر في مسألة نشر قوت دولية لحفظ السلام في دونباس تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وذكر البيان أن الطرفين بحثا أيضا نتائج الاتصال الهاتفي في إطار “صيغة نورماندي”، والذي جرى في 18 أبريل/نيسان، وكذلك نتائج المحادثات التي أجراها تيلرسون في موسكو في 12 من هذا الشهر. وبهذا الصدد أعرب بوروشينكو لتيلرسون عن امتنانه للموقف الأمريكي “الراسخ” في دعم كييف.
وبحسب البيان فإن “الجانبين عبرا عن قلقهما من التطورات الخطيرة للوضع في دونباس وأشارا إلى أهمية تطبيق اتفاقات مينسك (حول تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا) من قبل روسيا”.
كما دعا بوروشينكو الوزير الأمريكي إلى الحفاظ على “جبهة دولية موحدة في سياسة العقوبات” ضد روسيا “حتى استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها وسيادتها بصورة كاملة”.
وفي وقت سابق من الأحد، أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن سيارتين تابعتين لدوريتها اصطدمتا بلغم فى أراضي “جمهورية لوغانسك الشعبية” (المعلنة من طرف واحد)، ما أدى إلى مقتل أحد عاملي البعثة وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأعلنت الخارجية الروسية أن الأمريكي القتيل كان موظفا في شركة طبية تعمل مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالتعاقد. فيما أكد ألكسندر هوغ، ممثل رئيس بعثة المراقبة في أوكرانيا، مقتل المواطن الأمريكي جراء الحادث.
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
الجزائر ترفض اتهامات المغرب بشأن الرعايا السوريين وتصفها بالـ"خطيرة"
أبلغت الجزائر الأحد، سفير المغرب لديها، رفضها القاطع لاتهامات السلطات المغربية، التي تحملها مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول الأراضي المغربية بطريقة غير ...Mon, 24 Apr 2017 05:38:02 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن "كفر الشاويش" فى الشرقية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية كفر الشاويش التابعة لمركز فاقوس، دون حدوث إصابات بشرية. تلقى اللواء رضا ...Mon, 24 Apr 2017 06:39:29 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT