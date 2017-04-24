بوروشينكو يبحث مع تيلرسون نشر قوة لحفظ السلام في دونباس

عرض الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي، أمس الأحد، العودة إلى فكرة نشر قوة دولية في منطقة دونباس الخارجة عن سيطرة كييف.

وأعرب بوروشينكو لتيلرسون عن تعازيه لمقتل مواطن أمريكي، من بعثة المراقبين التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في منطقة النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا ، في منطقة دونباس.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأوكرانية أن بوروشينكو دان “جميع أشكال عرقلة” عمل البعثة من قبل “المسلحين”، كما أنه عرض على تيلرسون “تفعيل النظر في مسألة نشر قوت دولية لحفظ السلام في دونباس تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وذكر البيان أن الطرفين بحثا أيضا نتائج الاتصال الهاتفي في إطار “صيغة نورماندي”، والذي جرى في 18 أبريل/نيسان، وكذلك نتائج المحادثات التي أجراها تيلرسون في موسكو في 12 من هذا الشهر. وبهذا الصدد أعرب بوروشينكو لتيلرسون عن امتنانه للموقف الأمريكي “الراسخ” في دعم كييف.

وبحسب البيان فإن “الجانبين عبرا عن قلقهما من التطورات الخطيرة للوضع في دونباس وأشارا إلى أهمية تطبيق اتفاقات مينسك (حول تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا) من قبل روسيا”.

كما دعا بوروشينكو الوزير الأمريكي إلى الحفاظ على “جبهة دولية موحدة في سياسة العقوبات” ضد روسيا “حتى استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها وسيادتها بصورة كاملة”.

وفي وقت سابق من الأحد، أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن سيارتين تابعتين لدوريتها اصطدمتا بلغم فى أراضي “جمهورية لوغانسك الشعبية” (المعلنة من طرف واحد)، ما أدى إلى مقتل أحد عاملي البعثة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأعلنت الخارجية الروسية أن الأمريكي القتيل كان موظفا في شركة طبية تعمل مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالتعاقد. فيما أكد ألكسندر هوغ، ممثل رئيس بعثة المراقبة في أوكرانيا، مقتل المواطن الأمريكي جراء الحادث.