 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 09:18 صباحاً
روابط سريعة
المرصد السوري: مقتل 30 مسلحا من "داعش" خلال اشتباكات بريف الرقة الشمالي
اشتباكات في الرقة- سوريا

المرصد السوري: مقتل 30 مسلحا من "داعش" خلال اشتباكات بريف الرقة الشمالي

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:01 ص
أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مقتل ما لايقل عن 30 مسلحا من تنظيم داعش ، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في عدة محاور بريف الرقة الشمالي .

وقال المرصد (مقره لندن) - حسبما أوردت قناة ( الحرة ) الأمريكية - ” إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي وبدأت في عملية التمشيط بعد إخراج عناصر تنظيم داعش منها ” .

وفي ريف درعا الشمالي ، أشار المرصد إلى مقتل 4 مسلحين من فصائل المعارضة المتشددة جراء استهدافهم بصاروخ موجه من قبل قوات النظام بريف درعا الشمالي الغربي .. كما تعرضت مناطق في بلدتي ( بصرالحرير ومليحة العطش ) بريف درعا الشرقي إلى قصف من قوات النظام دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا أو جرحى .

وفي ريف حماة الشمالي ، أفاد المرصد بانسحاب فصائل المعارضة المتشددة من قرى كانت تسيطر عليها إلى مناطق قريبة من بلدات ( حلفاية وطيبة الإمام وصوران ) والتي أصبحت تحت سيطرة قوات النظام ، وأن هذا الانسحاب جاء بعد عدة أيام من معارك عنيفة ومئات الغارات التي نفذتها طائرات حربية ومروحيات .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3