أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مقتل ما لايقل عن 30 مسلحا من تنظيم داعش ، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في عدة محاور بريف الرقة الشمالي .

وقال المرصد (مقره لندن) - حسبما أوردت قناة ( الحرة ) الأمريكية - ” إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي وبدأت في عملية التمشيط بعد إخراج عناصر تنظيم داعش منها ” .

وفي ريف درعا الشمالي ، أشار المرصد إلى مقتل 4 مسلحين من فصائل المعارضة المتشددة جراء استهدافهم بصاروخ موجه من قبل قوات النظام بريف درعا الشمالي الغربي .. كما تعرضت مناطق في بلدتي ( بصرالحرير ومليحة العطش ) بريف درعا الشرقي إلى قصف من قوات النظام دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا أو جرحى .

وفي ريف حماة الشمالي ، أفاد المرصد بانسحاب فصائل المعارضة المتشددة من قرى كانت تسيطر عليها إلى مناطق قريبة من بلدات ( حلفاية وطيبة الإمام وصوران ) والتي أصبحت تحت سيطرة قوات النظام ، وأن هذا الانسحاب جاء بعد عدة أيام من معارك عنيفة ومئات الغارات التي نفذتها طائرات حربية ومروحيات .