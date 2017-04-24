الحوثيون يحتجزون قافلة مساعدات طبية كانت في طريقها إلى تعز

احتجزت ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قافلة مساعدات طبية كانت في طريقها لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين، أن الميليشيات صادرت أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى الثورة بتعز ، في جريمة إنسانية تهدد حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي.

وأوضحت إدارة هيئة مستشفى الثورة - في بيان - أن استمرار مثل هذه الممارسات اللامسؤولة ينذر بكارثة صحية، وسيتسبب بتوقف مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى عن العمل.

وطالب البيان المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان بممارسة مزيد من الضغط بشتى الوسائل على الحوثيين لاستعادة تلك المواد الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

في سياق متصل ، أفاد مجلس التنسيق التابع لمنظمات المجتمع المدني في اليمن أن القافلة مكونة ‏من 200 شاحنة تحمل موادا مخصصة لـ12 مديرية تم احتجازها في الحديدة، وطالب بتغيير مسار المساعدات لتتبع ممرات آمنة مثل ميناء عدن.