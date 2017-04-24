نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عددا من الفيديوهات احتفالا بمرور 35 عاما على ذكرى تحرير سيناء، وحل بين تلك الأفلام فيلم باللغة الإنجليزية يحمل اسم “sinai”.

وتنوعت الفيديوهات ما بين معركة العبور العظيمة لقناة السويس ونصر أكتوبر 1973، على العدو الإسرائيلي وظهر في فيديو آخر عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية وتساهم فيها القوات المسلحة منذ 30 يونيو حتى الآن.

وظهرت في الفيديوهات قدرات الجيش المصري والأسلحة الحديثة التى حصلت عليها القوات المسلحة وتضيف الكثير لقدرات الجيش المصري.