تعرف على شخصيتها من خلال شكل أظافرها !الإثنين، 24 ابريل 2017 10:37 ص
تحرص العديد من السيدات على الاهتمام بأظافرها والحفاظ عليها طوال الوقت وحمايتها من التكسير، وذلك لما تضيفه من لمسة جمالية، وأنوثة، بجانب أنها تكشف جزء من شخصيتها.
مجلة سيدتي، نشرت تقريرا عن أشكال الأظافر التي تحبي أن تظهري بها، ومدى انعكاس ذلك على شخصيك .
- الأظافر البيضاوية تدل على أنك مرحة
-الأظافر المثلثة تدل على الذكاء
-الأظافر البيضاوية تدل على انك تستطيعين التأقلم في كل الظروف
-الأظافر الطويلة العمودية للمرأة التي تتميز بالخيار الواسع
-الأظافر المدورة تدل على الكلاسيكية
-الأظافر اللوزية للمراة الحساسة
-الأظافر على شكل سيف للمرأة الطموحة
-الأظافر الطويلة العمودية تدل على انك رومنسية
-الأظافر العريضة للمرأة المزاجية
-الأظافر المربعة للمرأة الشجاعة
وفيما يلي نبذة مختصرة عن شخصية كل نوع .
1.الأظافر الطويلة العموديّة :
أنتِ امراة رومنسيّة، ولديكِ خيال واسع، كما أنّكِ تبحثين عن الكمال في كلّ شيء. تدقّقين في التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد. وتُعتبرين محبوبة ويثق بكِ من حولك.
2.الأظافر العريضة عن الجوانب:
أنتِ امرأة مزاجيّة وتنقلبين فجأة. لكنّ صراحتكِ تجعل الآخر يتقبّل تغيّراتك المزاجيّة. لأنكِ لا تقولين ما يحب أن يسمعه الآخر، بل ما يجب أن يعرفه بصراحة تامّة.
3.الأظافر البيضويّة:
تعرفين بحبّكِ للحياة وبمرحك. تبتسمين دائماً، وتستطيعين التأقلم في كل الظروف بفرح وبهجة.
4. الأظافر المربّعة:
تتميزين بالشجاعة، وتشتهرين بشخصيّتك القويّة التي تفرض عليكِ القيادة في غالبيّة المواقف. تستفيدين من كلّ لحظة وتحبّين المرح.
5.الأظافر المثلّثة:
إمرأة ذكيّة وتدركين كيفيّة حل الأمور والمشاكل بمنطق. تبهرين مَن حولكِ بافكاركِ الابداعيّة، وتعرفين كيف تسلّطين الضوء عليكِ أينما وُجدتِ.
6.الأظافر اللوزيّة:
أنتِ صادقة، وحساسة، وحنونة، ومحبّة، وتساعدين كلّ مَن حولك. تخلقين جوّاّ من الأمان في المكان الذي تكونين فيه.
7.الأظافر على شكل سيف:
تعملين كثيراً، تضحّين في سبيل طموحاتك. تحدّدين أهدافكِ ولا تيأسين، إلّا قبل إتمام كلّ واجباتك.
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