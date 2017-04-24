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استقالة وزير الدفاع الأفغاني ورئيس هيئة الأركان بعد مقتل 170 جنديا
هجوم - افغانستان

استقالة وزير الدفاع الأفغاني ورئيس هيئة الأركان بعد مقتل 170 جنديا

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:50 ص
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أعلنت الرئاسة الأفغانية استقالة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، اليوم الاثنين، بعد هجوم نفذه مسلحون من حركة طالبان أوقع أكثر من 130 قتيلا في قاعدة عسكرية شمالي البلاد.

وأفاد مكتب الرئاسة في بيان أن “الرئيس أشرف غني قبل استقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان”، بعد المجزرة التي وقعت الجمعة في مزار شريف، كبرى مدن شمال أفغانستان.

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