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التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي
الزمالك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:44 ص
متابعات

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراته مساء اليوم الاثنين أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي إيناسيو بالتشكيل التالي أمام المصري.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: باسم مرسي

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