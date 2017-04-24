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اليوم.. الأهلى يحتفل بذكرى مرور 110 عاما على تأسسيه
الأهلى يحتفل بذكرى مرور 110 عاما على تأسسيه

اليوم.. الأهلى يحتفل بذكرى مرور 110 عاما على تأسسيه

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:42 ص
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يحتفل الأهلي اليوم(الاثنين)، بذكرى مرور “110” عاما على تأسيسه عام 1907، وسط إنجازات غير مسبوقة سواء على المستوى الإنشائى، أو مع البطولات التى تحققها فرق النشاط الرياضى على المستويين المحلى والقارى.

وعُقد أول اجتماع لمجلس إدارة النادى الأهلي يوم 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة فى الخامسة والنصف مساءً بمنزل إنس بالجيزة، وبرئاسته وعضوية كل من إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيراً.

وأطلقت جماهير الأهلى أمس”الأحد”، على موقعى التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” حملة لارتداء تيشيرت النادى اليوم فى مختلف الأماكن، احتفالا بمرور 110 سنة على تأسيس القلعه الحمراء.

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