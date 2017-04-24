يواجة نادى الزمالك، بقيادة المدير الفنى البرتغالى أوجستو إيناسيو، فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، النادي المصرى البورسعيدى، بقيادة المدير الفنى المخضرم حسام حسن، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ٢٥ من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد ٤٣ نقطة فى المركز الرابع، بينما يدخل أبناء المدينة الباسلة اللقاء بنفس الرصيد، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة لحسم المركز الثالث فى مشوار الفريق الأبيض نحو استعادة المركز الثانى من المقاصة.