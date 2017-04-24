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اليوم.. الزمالك يواجة المصري بالدوري
الزمالك

اليوم.. الزمالك يواجة المصري بالدوري

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:38 ص
متابعات

يواجة نادى الزمالك، بقيادة المدير الفنى البرتغالى أوجستو إيناسيو، فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، النادي المصرى البورسعيدى، بقيادة المدير الفنى المخضرم حسام حسن، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ٢٥ من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد ٤٣ نقطة فى المركز الرابع، بينما يدخل أبناء المدينة الباسلة اللقاء بنفس الرصيد، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة لحسم المركز الثالث فى مشوار الفريق الأبيض نحو استعادة المركز الثانى من المقاصة.

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