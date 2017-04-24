مقتل اثنين من الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني شرقي محافظة تعز

أفاد مصدر عسكري يمني اليوم الاثنين بمقتل اثنين من عناصر مليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال اشتباكات وقصف مدفعي مع قوات الجيش الوطني في

محيط معسكر التشريفات وكلية الطب شرقي مدينة تعز.

وقال المصدر - وفقا لما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية - “إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مكثفة استهدفت مواقع للمليشيات في عدة مواقع غرب تعز” .

وأضاف المصدر أن الغارات تركزت في وادي رسيان ومحيط مفرق المخا ومواقع متقدمة في موزع غربي تعز، مما أسفر عن تدمير العديد من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.