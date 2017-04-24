قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن حكومة بلاده تسعى لرفع مدة إقامة مواطني روسيا في تركيا دون تأشيرة فيزا، من 60 يوماً إلى 90 يوماً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، جاويش أوغلو، مساء امس الأحد، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، في معرض لقائه إعلاميين أتراك وروس.

وأوضح جاويش أوغلو، أن علاقات بلاده مع روسيا تمر من منعطف هام للغاية، مضيفاً أن البلدين ناقشا قبل الحادثة المؤسفة (إسقاط طائرة روسية انتهكت الأجواء التركية في 2015) قضية رفع التأشيرات بشكل متبادل.

جدير بالذكر أن جاويش أوغلو، قال في 6 أبريل الحالي، إن بلاده تهدف للتوصل إلى اتفاق مع روسيا يسمح بزيارة البلدين عبر الهويات الشخصية.

وأضاف: “لقد تجاوزنا الأزمة مع روسيا. الآن نريد بدء مرحلة رفع جوازات السفر أمام مواطني البلدين خلال الزيارات المتبادلة. أبلغناهم (الروس) بأنه على الأقل نحن مستعدون لاستقبال المواطنين الروس بهوياتهم الشخصية”.

وفي 24 نوفمبر2015، أسقطت تركيا مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي، اندلعت إثرها أزمة سياسية واقتصادية بين البلدين، وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو 2016، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل؛ ليتم على إثر ذلك اتخاذ خطوات سريعة لتطبيع العلاقات بين البلدين.