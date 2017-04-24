حالة من السعادة سيطرت على أروقة النادى الأهلى بعد فوز فريق كرة اليد بالنادى بقيادة عاصم حماد ببطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس أمس الأول بعد الفوز الكبير على الحمامات التونسي فى النهائى ليعود الفريق إلى القاهرة غدا ببطولتى إفريقيتين هما بطولة كأس السوبر الإفريقى الذى حققه على حساب غريمه التقليدى الزمالك وبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس.

على جانب آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السلام، مباراة صعبة وقوية أمام فريق طنطا، حيث يسعى المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث للتقدم بخطواته الثابتة نحو عرش مسابقة الدورى الممتاز، وحصد اللقب رسميًا، ويخوض نادى القرن المباراة وهو فى المركز الأول برصيد ٦٤ نقطة، وبفارق ٧ نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثانى.

الأهلى يدخل المباراة مفتقدًا جهود لاعب الوسط عمرو السولية، بسبب الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الجولة الماضية أمام أسوان، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين، وكذلك أحمد حجازى المصاب بشد فى العضلة الضامة، واستقر حسام البدرى المدير الفنى للفريق على البدائل التى سيدفع بها فى تلك المباراة.

ويبدأ الأهلى تلك المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى فى حراسة المرمى وأمامه الثنائى سعد الدين سمير ومحمد نجيب، وعلى اليمين محمد هانى، وعلى اليسار على معلول، وفى وسط الملعب الثنائى أحمد فتحى وحسام عاشور، وأمامهما الثلاثى عبدالله السعيد وميدو جابر وجونيور أجاى، وفى الهجوم الإيفوارى سليمانى كوليبالى.

وحذر المدير الفنى خط الدفاع من خطورة فريق طنطا، الذى يضم بين صفوفه لاعبين مميزين للغاية أبرزهم محمد جابر وجوزيف بيسه ودينيس تيتيه ومحمد مرسى ومحمد جودة، حيث طالب لاعبيه بضرورة فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الفريق الطنطاوى، ومحاولة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الضيوف، مشددًا على أن طنطا يمتلك حارس مرمى على أعلى مستوى وهو إسلام طارق.

تاريخ مواجهات الفريقين يصب فى مصلحة الأهلى، حيث التقي الفريقان من قبل فى ٢١ مباراة، بالدورى وكأس مصر، وفاز الأهلى فى ١٧ مباراة، وانتهت ٤ بالتعادل، منها ٣ تعادلات سلبية، وواحد فقط إيجابي، ولم يسبق لأبناء السيد البدرى تحقيق أى انتصار على أصحاب الرداء الأحمر.

نجح لاعبو الأهلى فى تسجيل ٤٣ هدفًا فى مرمى طنطا، بينما استقبلت شباك الأحمر ٧ أهداف، ويعتبر نجم النادى الأهلى السابق طه إسماعيل، هو الهداف التاريخى لتلك المواجهات برصيد ٤ أهداف.

وكان أحمد زايد مدافع الأهلى، هو أول من هز الشباك بتاريخ لقاءات الفريقين بمسابقة الدورى العام وذلك فى لقائهما موسم ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨، فى مباراة انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وآخر هدف كان من نصيب التونسى على معلول فى مباراة الدور الأول، من ركلة الجزاء، وهو الهدف الذى منح الأحمر نقاط اللقاء الثلاث.

ويسعى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، إلى الحفاظ على نظافة شباكه فى تلك المباراة من أجل تسجيل رقم قياسى جديد يضاف لاسمه، ويتقدم مركزين فى قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم، حيث يدخل «الوحش» ـ كما يحلو للجمهور أن يلقبوه ـ تلك المباراة وفى جعبته ٧٣٠ دقيقة متواصلة فى الدورى دون استقبال أى أهداف، وفى حالة الخروج بشباكه نظيفة، سوف يتخطى محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى، الذى يقع فى المركز الثامن برصيد ٧٤٥ دقيقة، وكذلك محمد خلف حارس الشرطة برصيد ٧٨٣ دقيقة، ليصبح إكرامى فى المركز السابع بدلًا من السادس، ويكون أمامه فرصة للتقدم أكثر بالترتيب فى المباريات المقبلة.