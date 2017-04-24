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"الصحفيين" تحتفل بأعياد تحرير سيناء‎
نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تحتفل بأعياد تحرير سيناء‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:43 ص

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط عن تنظيم حفل فني احتفالا بأعياد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

وقال الزناتى فى تصريحات صحفية، إن الحفل يبدأ فى الخامسة مساء بالنادى النهرى للصحفيين بالبحر الأعظم وتحييه فرقة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة، ويتضمن فقرات فنية من الطرب والموسيقى العربية و الأغانى الوطنية وعروضًا للفنون الشعبية لفرقتى فنون القاهرة والدقهلية.

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