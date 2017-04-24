يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب، الذى تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من غد /الثلاثاء/، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ويشارك فى المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة من محافظات (السويس وبورسعيد والإسماعيلية)، علاوة على شباب من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وبعض المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب يمثلون وزارة التعليم العالى، و100 شاب آخر يمثلون وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية.

كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، والذي سيحضره عدد من الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددا من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، ومن بينها مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا، وآفاق التنمية المستدامة فى قطاعى البترول والكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذى سيقوم بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات ومناقشتها مع السادة المسئولين.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر عن إطلاق مبادرة (أسأل الرئيس)، وهى عبارة عن تطبيق رقمى تم إطلاقه على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب، يمكن لأي مواطن من خلاله توجيه أسئلة للرئيس السيسي وتسجيل كافة استفساراته والتعبير عن آرائه بمنتهى الشفافية، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع المصرى وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية.. كما من المقرر أن يتفقد الرئيس على هامش المؤتمر عددا من المواقع والمؤسسات المختلفة بمحافظة الإسماعيلية.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح الدروة السابقة للمؤتمر الدوري للشباب بمدينة أسوان، والذي تم تخصيصه لمناقشة قضايا التنمية في صعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة بدعم الصعيد علي كافة المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلي تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا، فضلا عن عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة التي تم إطلاقها في الصعيد، إلي جانب مناقشة انتخابات المجالس المحلية ودور المحليات فى تنمية الصعيد.

وعقد الرئيس السيسي لقاء مع 150 من شباب محافظات الصعيد، حيث دار حوار مفتوح مع الشباب رد خلاله الرئيس السيسي على استفساراتهم، وأكد أهمية الانتباه إلى التحديات والمشكلات التي تعاني منها مصر لعقود، مشيرا إلى أنه رغم ما يتحقق من نمو اقتصادي، إلا أن الزيادة السكانية تستهلك جزءا كبيرا من هذا النمو، وهو ما يعد تحديا محوريا يجب التعامل معه بجدية.

ونوه الرئيس السيسي بالمشروعات الجارية لبناء مدن جديدة، منها 4 في الصعيد للحد من النمو العمراني غير المخطط، مجددا التأكيد علي أن الدولة ملتزمة بتلبية طلبات كل من تنطبق عليه الشروط للحصول على وحدة سكنية فى إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك لضمان التخفيف على المواطنين محدودي الدخل وتوفير احتياجاتهم من الوحدات السكنية.

وقام الرئيس السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر أسوان، بتكريم 8 من شباب الصعيد المتفوقين والمتميزين فى عدد من المجالات، معلنا عن مساهمة صندوق تحيا مصر بـ20 حضانة فى مشروع الحضانات الذي تنفذه إحدي الجمعيات الخيرية، والتي يديرها شاب من الشباب المكرمين، فضلا عن دعم إنشاء مركز لصيانة السيارات لإحدي الشابات المكرمات.. كما دعا أحد الشباب المكرمين الذي يسعي إلى إنشاء جامعة خاصة بالصعيد إلى الدخول فى توأمة مع إحدي الجامعات العالمية المرموقة من أجل ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأشار الرئيس السيسي إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية في مجالات الحماية الاجتماعية والحد مـن الفقـر، ورفع مستوى المعيشة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا من خلال منح قروض للأسر محدودة الدخل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة بلغت حتى الأن 147 مليون جنيه، كما تم تغطية أكثر من 1700 قرية بالصعيد بمظلة برنامج (تكافل وكرامة)، الذى يوجه 82% من إجمالى مخصصاته لمحافظات الوجه القبلي بإجمالي حوالى 1.1 مليون أسرة.

وأوضح ما تحقق في مجال تحسين البنية الأساسية للمنشأت التعليمية وتدريب المعلمين، وكذلك في مجال مشروعات الكهرباء والطاقة والإسكان الاجتماعي والاستزراع والطاقة ومعامل التكرير، وفي تطوير النقل والطرق بمحافظات الصعيد، وأيضا في مجال دعم وتمكين الشباب سياسيا وضمان مشاركتهم الفعالة في المحليات والعمل العام.

وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات تشمل إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، وذلك باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، وإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر، فضلا عن تخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من هذه المشروعات قبل نهاية يونيو 2018، وإطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علي أن تبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال الأشهر الستة القادمة.

كما تشمل القرارات استمرار العمل في توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج (تكافل وكرامة)، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات (الصحة والتعليم والنقل والإسكان)، بالإضافة إلي الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى (قنا - سفاجا - القصير) على خمسة مراحل متتالية، حيث يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار.

وتشمل القرارات أيضا تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية، والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى بهذه المناسبة، إلي جانب استبعاد منطقة (خور قندى)، والمقدرة بمساحة تبلغ 12 ألف فدان والمطروحة بشركة الريف المصرى، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية، على أن تنهى اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر على الأكثر.