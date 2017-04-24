دعا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أمس الأحد، إلى اجراء انتخابات محلية فى فنزويلا، لكن ليس على المستوى الرئاسى الذى يطالب به الملايين فى هذا البلد الذى تمزقه الصراعات.

وأيد مادورو فى خطابه التلفزيونى الأسبوعى اجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام على مستوى رؤساء البلديات وحكام الأقاليم.

وقال “نعم للانتخابات، انا أرغب بالانتخابات الآن، وأضاف مادورو فى الخطاب الذى يأتى بعد ثلاثة اسابيع على التظاهرات الاحتجاجية التى شهدت مقتل 20 شخصا “هذا ما اقوله كرئيس للدولة، وكرئيس للحكومة”.

وشهد يوم السبت تظاهرات سلمية وصامتة فى كل أنحاء فنزويلا، حيث أرتدى المتظاهرون ملابس بيضاء تكريما لمن فقدوا حياتهم. وهناك العديد من التظاهرات المخطط لها ليوم الاثنين، فى محاولة لدفع مادورو للتخلى عن السلطة.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا العام المقبل، واستبعدت الحكومة اجراء انتخابات رئاسية هذا العام كما يطالب زعماء المعارضة.

ويلقى المعارضون بالمسؤولية على مادورو فى تردى الوضع الاقتصادي، وتعيش البلاد اليوم تحت وطأة نقص المواد الأساسية الغذائية والطبية، وكانت الشرارة التى اطلقت التظاهرات اليومية محاولة المحكمة العليا تولى سلطات الكونغرس الذى تسيطر عليه المعارضة.