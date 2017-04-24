السيطرة على حريق بمزرعة دواجن "كفر الشاويش" فى الشرقيةالإثنين، 24 ابريل 2017 08:34 ص
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية كفر الشاويش التابعة لمركز فاقوس، دون حدوث إصابات بشرية.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية كفر الشاويش بدائرة مركز فاقوس.
وانتقل مأمور المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسقف مزرعة دواجن خالية مبنية بالطوب اللبن ومعروشة بعروق خشبية ملك “صلاح الدين ع.إ” 61 سنة- بالمعاش ومقيم بذات الناحية، ونتج عن ذلك احتراق 3 عروق خشبية وكمية محدودة من قش الأرز بسقف المزرعة، دون حدوث إصابات.
وبسؤال مالك المزرعة أيد ما جاء بالفحص، وقرر أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى ولايتهم أحد بالتسبب في الحريق أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3607 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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