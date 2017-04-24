زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب، إن “فلسطينية عمرها 39 عاماً، تقدمت باتجاه الشرطية واستلت سكينا من حقيبتها وطعنتها قبل اعتقالها من قبل عناصر الشرطة المتواجدين في المكان”.

وأضافت أنه تم نقل الشرطية إلى المستشفى للعلاج فيما تم إعتقال الفلسطينية.

وذكر البيان أن “الفلسطينية من سكان بلدة الطيبة في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية”، دون الكشف عن اسمها.

ووصفت جروح الشرطية بأنها طفيفة.

وفي ذات السياق قال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت حاجز قلنديا الذي يربط مدينتي القدس ورام الله، عقب الحادث.

وعادة ما تغلق السلطات الإسرائيلية حواجزها لعدة ساعات بعد عمليات الطعن.

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