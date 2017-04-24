وصل إلى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مساء الأحد، 650 شخصًا من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا، بعد ثلاثة أيام من دخولهم إلى مدينة حلب.

وقال القائم على إدارة «جامع الرسول الأعظم» بمدينة اللاذقية الشيخ أيمن زيتون، الذي يشرف على وضع الأهالي، وتأمين احتياجاتهم في تصريح صحفي: «وصلت مساء يوم الأحد ست حافلات تضم 650 شخصًا، وسيتبعها يوم الإثنين وصول 12 حافلة، وقدمت لهم الخدمات الأولية؛ لتتم متابعتها بتأمين السكن والطبابة، لكافة القادمين الذين صمدوا وجاهدوا وعانوا الحصار والجوع والعطش».

وبموجب الاتفاق بين الأطراف المتحاربة، يجري نقل المدنيين والمقاتلين المؤيدين للحكومة خارج البلدتين، مقابل نقل مقاتلي المعارضة والمدنيين من الزبداني ومضايا.

وكانت عمليات الإجلاء توقفت بعد هجوم استهدف قافلة حافلات من الفوعة وكفريا، في الخامس عشر من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل 126 شخصًا، بينهم أكثر من 60 طفلًا.