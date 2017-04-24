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مقتل مؤسس "داعش" في صبراتة غرب ليبيا
داعش في ليبيا

مقتل مؤسس "داعش" في صبراتة غرب ليبيا

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:30 ص
وكالات

قتل مؤسس تنظيم داعش الإرهابي بصبراتة الليبية الأحد، في كمين محكم من قبل قوة أمنية غرب البلاد.

وقال العميد عمر عبد الجليل، آمر غرفة العمليات الخاصة بمكافحة داعش بصبراتة، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”: “إن المدعو عبد الله الدباشي مؤسس تنظيم داعش بمدينة صبراتة، قتل إثر تصفيته من قبل قوة أمنية، بعد فراره العام الماضي من المدينة، أثناء اندلاع حرب تحريرها من التنظيم”.

وأكد عبد الجليل: “عدم إمكانية الحديث في التفاصيل الدقيقة عن واقعة مقتل الدباشي”، قائلا: “نحن الآن بانتظار استلام جثته خلال الساعات القادمة، حيث يتوقع وصولها لصبراتة”.

وكانت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت صورًا منسوبة للدباشي بصبراتة غرب ليبيا الملقب بـ(أبو مارية)، وهو داخل سيارة نوع بي.أم.دبليو حمراء اللون، وعدد من العيارات النارية بجسده مضرجًا بالدماء.

وبحسب ذات التقارير، فإن الدباشي قتل على الطريق الصحراوي جنوب مدينة صبراتة.

وشهدت مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات عنيفة بين سكان المدينة وعناصر داعش، عقب أيام من تنفيذ واشنطن ضربة لأحد المقرات الرئيسية للتنظيم بصبراتة، قتل على إثرها أكثر من 60 عنصر من التنظيم، جلهم من الجنسية التونسية.

واستمرت المعارك ضد التنظيم لأكثر من أسبوع، بعد طرد عناصره مطلع مارس 2016.

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