الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بمواجهة ما وصفه بـ "التحيز ضد إسرائيل" في مجلس الأمنالإثنين، 24 ابريل 2017 07:49 ص
سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، إلى طمأنة قادة المنظمات اليهودية الدولية بأنه سيتصدى لأي تصورات حول الانحياز ضد إسرائيل داخل المنظمة الأممية.
وجاء كلام غوتيريش وسط جدل حول مزاعم بالتحيز داخل الأمم المتحدة تفاقم الشهر الماضي بعد إصدار مسئولة في المنظمة تقريرا تضمن انتقادا لاذعا لسياسات إسرائيل.
وقال غوتيريش انه “سيضمن” التزام هؤلاء الذين يعملون تحت رئاسته بالمبادئ التي يعتبرها صحيحة.
وخاطب المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك قائلا “بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة أعتبر أن دولة اسرائيل تحتاج ان تعامل كأي دولة أخرى”.
وأضاف “لقد اتيحت لي الفرصة لأظهر انني جاهز للالتزام بهذا المبدأ حتى عندما يجبرني ذلك على اتخاذ بعض القرارات التي تخلق بعض الحالات غير المريحة”.
وكانت المسؤولة السابقة في الأمم المتحدة ريما خلف قد ذكرت الشهر الماضي أن غوتيريش طلب منها ان تسحب تقريرا تتهم فيه إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري” قبل أن تستقيل من منصبها.
ومع ذلك لفت غوتيريش إلى أن “هذا لا يعني أني ساكون متفقا دائما مع كل القرارات التي ستأخذها في اي لحظة أي حكومة موجودة في اسرائيل”.
ووعد غوتيريش بأنه سيكون “في المقدمة” في الصراع ضد معاداة السامية التي حذر من انها في تصاعد في أوروبا والولايات المتحدة، ووصف ذلك بانه “غير مقبول بالمطلق”.
وتعهد “بالحرص على أن تكون الأمم المتحدة قادرة على القيام بكل الاجراءات الممكنة لادانة معاداة السامية، ومحوها عن وجه الأرض اذا أمكن ذلك”.
وقاطع الحضور في المؤتمر اليهودي خطاب غوتيريش الذي استمر 15 دقيقة بالتصفيق 11 مرة. حتى انهم وقفوا له مصفقين في نهاية الخطاب.
وهذه هي المرة الأولى التي يخطب فيها أمين عام للأمم المتحدة في تجمع دولي للقادة اليهود.
وأعلنت إسرائيل الشهر الاماضي انها خفضت مليوني دولار من مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة بسبب انتقاد مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الأممية المستمر لسياستها تجاه الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد خفضت ايضا 6 ملايين دولار من مساهمتها البالغة 11,7 مليون دولار بعد قرار لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي يدين بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
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