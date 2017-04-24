رئيس فنزويلا يدعو إلى محادثات مع المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجاتالإثنين، 24 ابريل 2017 07:38 ص
دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى إجراء محادثات مع المعارضة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وغيرها من المدن من قبل متظاهرين مناهضين للحكومة طالبوا خلالها بإجراء انتخابات رئاسية جديدة وإطلاق سراح السياسيين المعارضين.
وأعرب مادورو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين - عن رغبته في إجراء انتخابات محلية لرؤساء البلديات وحكام الولايات ولكنه لم يشر إلى إجراء انتخابات رئاسية.
وتلقي المعارضة باللوم على الحكومة في الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت البلاد وتسببت في حدوث نقص في الأغذية والسلع الأساسية والأدوية.
وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من ألف شخص قد اعتقلوا خلال الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا وإنه ما زال هناك أكثر من 700 آخرين محتجزين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق إزاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها فنزويلا، مشيرا إلى أنها تتابع الوضع هناك عن كثب.
وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تنتهك دستورها الخاص ولا تسمح للمعارضة بالتعبير عن وجهات نظرها.
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